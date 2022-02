Slafkovský skóroval už neskoro. Slováci prehrali aj proti Švédom

Andrej Podkonický, asistent trénera Slovenska: "Tak ako včera sme dobre začali, vytvorili sme si tlak, ale bez gólu sa nedá vyhrať. Mali sme 41 striel, ale chýbala nm efektivita. Chýbala nám agresivita v bránkovisku a lepšie zahrané presilovky."

Libor Hudáček, útočník Slovenska: "Musíme využívať šance a byť dôraznejší v presilovkách, Musíme dať aj tzv. špinavý gól. Ja som mal tiež šance, musíme nájsť recept na góly. Musíme to zahodiť za hlavu a napraviť to proti Lotyšom."

Patrik Rybár, brankár Slovenska: "Bol som pripravený. Čakal som už včera, že budem chytať, ale napokon sa rozhodli pre Maťa Tomeka. Cítil som sa dobre, nemal som čo stratiť. Mohli sme to ešte otočiť, keby sme premenili šance."

Juraj Slafkovský, autor jediného gólu Slovenska: "Musíme robiť menej chýb, ak chceme vyhrávať. Zatiaľ nám to vpredu veľmi nepadá, verím, že to zlomíme v pravý moment. Cením si každý gól, ktorý som strelil v národnom drese. Proti Švédom sme mali ešte viac striel ako v zápase s Fínskom, no jednoducho nám to nepadá."

Samuel Takáč, útočník Slovenska: "K víťazstvu nám chýbalo viac strelených a menej inkasovaných gólov, to je hlavná príčina prehry. Samozrejme, bola to pre mňa česť a zodpovednosť, že som dostal šancu na ZOH, žiaľ, nepodarilo sa nám vyhrať. Naša úspešnosť v presilovkách je nulová, my hráči, ktorí v nich nastupujeme, musíme zobrať na seba zodpovednosť a viac strieľať. Musíme si to rozobrať a dúfam, že nám to v ďalších zápasoch padne."

Peter Cehlárik, útočník Slovenska: "Musíme zlepšiť veľa vecí. Po prvej tretine bol stav 0:3, to sa potom ťažko dobieha. Presilovky nám stále neujdú. Musíme sa viac tlačiť do bránky, posielať pred ňu viac hráčov. V presilovkách máme trochu problém, nevyužili sme ani jednu v dvoch zápasoch. Musíme si pozrieť veci, ktoré sme urobili zle a pred ďalším stretnutím to vylepšiť."

Šimon Nemec, obranca Slovenska: "V obrane nastalo určite zlepšenie oproti štvrtkovému zápasu, tri inkasované góly v prvej tretine je však veľa, stav 0:3 sa už ťažko otáča. Môj osobný výkon sa hodnotí ťažko, keďže sme prehrali. Švédi rýchlo napádali, hádzali si to za nás a dávali puky na obrancov, ktorí rýchlo strieľali. To bol pre nás najväčší problém."