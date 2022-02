Česko

V nejhorší sezoně v samostatné historii se národní tým ani na sedmý pokus nedočkal prvního vítězství. Předevčírem poprvé v dějinách padl v normální hrací době s Dánskem. Své už tak špatné skóre v prvních třetinách zhoršil na 1:14. Ze čtyřiceti střel byla přesná pouze ta Červenkova. Český kapitán, jenž se vrátil do reprezentace, po čtyřech letech a původně ani neměl startovat na své čtvrté olympiády jako jediný překonal výborného Dahma.



Trenér Pešán po utkání podotkl, že Češi byli lepší. Nicméně na to se bohužel nehraje. Dánové mohli i díky Kundrátkově tyčce v poslední minutě oslavil úspěšný olympijský debut. To Češi jsou ve složité pozici. Přímo do čtvrtfinále postoupí jen vítěz skupiny a zatím to vypadá že stejně jako v Soči či Vancouveru budou muset absolvovat osmifinále.



Co se týče změn v české sestavě, tak s největší pravděpodobností zaujme Michael Frolík pozici třináctého útočníka. Včera se k nároďáku konečně připojil Michal Špaček. Mimochodem zmiňovaný Frolík působí stejně jako Červenka či Jan Kovář ve Švýcarsku.