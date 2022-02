Prvý útok má 12 mínusiek, góly dáva tínedžer. Chyby nás zrážajú, vraví Slafkovský

PEKING, BRATISLAVA. Dva zápasy so severanmi a skóre 3:10. Slovenskí hokejisti majú za sebou rozpačitý vstup do olympijského turnaja.

Zápas so Švédmi stratili už po prvej tretine, pričom okrem množstva inkasovaných gólov ich trápi aj chabá koncovka.

„Musíme zlepšiť veľa vecí. Opäť sme to súperovi uľahčili, po prvej tretine viedol 3:0, to už je náročné odpovedať. Trápia nás presilovky, musíme sa viac tlačiť do bránky. Početné výhody rozhodujú zápasy a my ich hráme zle. Je to náš problém. Musíme sa na ne viac zamerať na tréningu,“ konštatoval pre RTVS Peter Cehlárik.