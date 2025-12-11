ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (štvrťfinále)

Slovensko a Švajčiarsko dnes hrajú osemfinále na MS vo florbale žien 2025.
Slovenky sa prebojovali do štvrťfinále po vysokej výhre nad Holandskom 11:4.
Kde sledovať MS vo florbale žien?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Florbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, osemfinále, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
MS žien Štvrťfinále 2025/2026
11.12.2025 o 19:30
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30. Slovenské florbalistky dnes odohrajú svoj štvrtťfinálovy zápas proti silnému výberu Švajčiarska.
Švajčiarsko
Švajčiarské florbalistky skončili svoju základnú skupinu na druhom mieste za Českom. Za sebou následne nechali Dánky a Nemky. Jediný zápas, v ktorom prehrali bol proti domácemu výberu Česka. Prehrali 4:7. Švajčiarky sú dnes favoritkami a očakáva sa ich jasný postup.
Slovensko
Naše dievčatá odohrali na šampionáte zatiaľ štyri zápasy. Hneď v úvodnom dokázali zdolať poľský výber v pomere 7:3. Následne prehrali vysokým rozdielom s Fínskom 4:13 a so Švédskom 1:15. V osemfinále si poradili hladko s Holandskom 11:4. Slovenky dnes v podstate nemajú čo stratiť. Pevne však verím, že môžu dnes prekvapiť florbalový svet.
Švajčiarsko
Švajčiarské florbalistky skončili svoju základnú skupinu na druhom mieste za Českom. Za sebou následne nechali Dánky a Nemky. Jediný zápas, v ktorom prehrali bol proti domácemu výberu Česka. Prehrali 4:7. Švajčiarky sú dnes favoritkami a očakáva sa ich jasný postup.
Slovensko
Naše dievčatá odohrali na šampionáte zatiaľ štyri zápasy. Hneď v úvodnom dokázali zdolať poľský výber v pomere 7:3. Následne prehrali vysokým rozdielom s Fínskom 4:13 a so Švédskom 1:15. V osemfinále si poradili hladko s Holandskom 11:4. Slovenky dnes v podstate nemajú čo stratiť. Pevne však verím, že môžu dnes prekvapiť florbalový svet.