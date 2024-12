Slovenky nedokázali zastaviť brejky súperiek. Dvorčšáková: V druhom polčase sa to pokazilo

"Ťažko povedať, kedy sa to zlomilo. Myslím si, že na začiatku druhého polčasu bola emócia aj všetko, čo tam má byť.

Potom sa to pokazilo skôr v obrane a vzali sme si do hlavy, že to nemôžeme prerušiť. Vtedy už prišla tá fazóna asi, že sa to pokazilo úplne," povedala pre TASR 22-ročná hráčka, ktorá premenila sedmičku a zaznamenala štvrtú najprudšiu streli v zápase (94,36 km/h).