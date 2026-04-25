Šaľa zvítazila na palubovke rivala. Dunajská Streda prehrala len druhýkrát v sezóne

Hráčky Šale Orsolya Virág Demeter a Olívia Ščípová (Autor: TASR)
TASR|25. apr 2026 o 20:33
ShareTweet0

Šaľa triumfovala o sedem gólov.

MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 2. kolo

HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa 29:36 (15:22)

Najviac gólov: Desortová 7, Élövá 6, Coronadová 5 - Ščípová 7, Vargová a Rajnohová po 6.

Rozhodovali: Nagy a Papaj, vylúčené: 2:5

Diváci: 292

Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili v druhom kole nadstavbovej časti MOL ligy o majstra Slovenska nad Dunajskou Stredou 36:29.

Dunajskostredčanky, ktoré zvíťazili v dlhodobej ligovej fáze, prehrali len druhýkrát v sezóne.

Šaľa je po triumfe v úvodnom stretnutí na čele tabuľky troch tímov, ktorú dopĺňajú Michalovce.

Hádzaná

    Hráči Považskej Bystrice sa tešia z víťazstva
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Šaľa zvítazila na palubovke rivala. Dunajská Streda prehrala len druhýkrát v sezóne