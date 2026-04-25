Šaľa zvítazila na palubovke rivala. Dunajská Streda prehrala len druhýkrát v sezóne

MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 2. kolo
HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa 29:36 (15:22)
Najviac gólov: Desortová 7, Élövá 6, Coronadová 5 - Ščípová 7, Vargová a Rajnohová po 6.
Rozhodovali: Nagy a Papaj, vylúčené: 2:5
Diváci: 292
Hádzanárky HK Slovan Duslo Šaľa zvíťazili v druhom kole nadstavbovej časti MOL ligy o majstra Slovenska nad Dunajskou Stredou 36:29.
Dunajskostredčanky, ktoré zvíťazili v dlhodobej ligovej fáze, prehrali len druhýkrát v sezóne.
Šaľa je po triumfe v úvodnom stretnutí na čele tabuľky troch tímov, ktorú dopĺňajú Michalovce.