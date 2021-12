Slováci si na Rusov veria. Cesta k výhre vedie cez agresívne napádanie

Samuel Tirpák

je skaut a expert na mladých hráčov, momentálne pôsobiaci aj v zámorskom portáli Dobberprospects. Jeho hlavným zameraním je skauting Čechov, Slovákov, a zvyšku strednej a západnej Európy. Patrí medzi zakladajúcich členov projektu Oh my Hockey, analýzam a skautingu sa venuje od jeho vzniku. Chce sa deň za dňom zlepšovať, zvyšovať povedomie o skautskej práci v našich končinách a raz to ako skaut dotiahnuť do NHL.