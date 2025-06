Slovenské EURO hlási rekordný predaj vstupeniek, Angličania si pýtali Lúčnicu

Najväčší záujem je o zápasy slovenského tímu, no na veľkú podporu svojich fanúšikov sa môžu tešiť aj reprezentanti Česka, Anglicka, Nemecka či Fínska.

KOŠICE. ME vo futbale hráčov do 21 rokov sú mimoriadne lákavé aj pre fanúšikov jednotlivých krajín, o čom svedčí predaj vstupeniek.

„Na šampionáte bude celkovo 16 tímov a každý z nich bude mať vytvorené svoje zázemie. Tréningové kempy budú mať rozložené po celom Slovensku. V týchto dňoch už jednotlivé výpravy postupne prichádzajú a my riešime viacero požiadaviek.

„Pripravených je 177-tisíc fliaš vody a k servisu pre tímy patria aj viac ako dve tony ľadu. Požiadavky tímov sú rôzne. Väčšina z nich už mala svojich zástupcov v dejiskách ME a tak sme sa o ich požiadavkách rozprávali skôr.

Sú však aj také, ktoré prídu do dejiska prvýkrát až teraz a tak budeme musieť riešiť ich požiadavky v poslednú chvíľu, čo bude pre nás ťažšie. Vysoké požiadavky sú na trávniky a môžem povedať, že tie budú mať špičkovú úroveň nielen na štadiónoch, ale aj na všetkých 17-tich ihriskách vrátane toho pre rozhodcov. Zaujímavosťou je, že Angličania chceli pri prílete Lúčnicu, no napokon si to zariadili inak,“ prezradil Hamaj.

