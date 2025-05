Švédi budú ťažká previerka. Slováci prvýkrát trénovali, kapitána zatiaľ neurčili

Zatiaľ posledný vzájomný zápas tímy odohrali vlani na MS, keď v ostravskej B-skupine zvíťazili severania 6:1. Predošlý triumf Slovákov nad Švédmi na MS sa zrodil pred 18 rokmi, keď na šampionáte 2006 v Rige triumfovali 5:2.

„Budeme chcieť vyhrať určite každý jeden zápas na turnaji a hneď ten prvý. Bude to ťažká previerka, ale zasa niekedy lepšie hneď padnúť do hlbokej vody a prejsť si tým už v prvom zápase.

My každopádne veríme nášmu tímu, my veríme, že dokážeme hrať vyrovnane s každým a dokonca veríme, že dokážeme s každým vyhrať. Je to filozofia Craiga Ramsayho, ktorú si nesieme už roky a s tým sme išli do turnaja,“ povedal asistent trénera Peter Frühauf.

Slováci prehrali v záverečnom bloku prípravy päť zápasov, ale v posledných dvoch uspeli a podľa útočníka Matúša Sukeľa to môže veľmi pomôcť: „Mali sme dobré tie dva zápasy a myslím si, že na to môžeme nadviazať v piatok. Verím, že budeme ešte lepšie pripravení.“

Sukeľ je jeden z adeptov na funkciu kapitána, tréneri sa zatiaľ o tejto funkcii a funkcii asistentov nerozhodli.

„To bude na tréneroch, ale myslím si, že je to tak nejak prirodzené. Vždy je to o kabíne a nikdy to nie je o jednom hráčovi. Líderstvo je o viacerých hráčoch a ja si myslím, že lídrov máme dosť takých, ktorí to môžu potiahnuť.“