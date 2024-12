Slováci sú odhodlaní, Kanada sa chce revanšovať. Čo prinesú MS do 20 rokov?

V termíne od 26. decembra do 5. januára sa v kanadskom hlavnom meste Ottawe stretne v súboji o titul juniorskej veľmoci desať mančaftov.

OTTAWA. Majstrovstvá sveta do 20 rokov , ako je tradíciou, spríjemnia hokejovým fanúšikom vianočné sviatky aj na prelome rokov 2024 a 2025.

Slováci otvoria šampionát zápasom so Švédskom 26. decembra o 18.00. Proti tomuto súperovi nastúpili naposledy na zrušených MS v roku 2022.

Momentka zo zápasu Slovensko - Česko počas MS v hokeji do 20 rokov 2024. (Autor: Andreas Robanser/Puckfans)

Poučený z dvoch trpkých prehier má pre svoj káder jednoduchý, no zároveň náročne splniteľný recept.

Kľúčovým ročníkom na MS 2025 sú hráči narodení v roku 2005. Tí majú sebavedomie i vďaka skutočnosti, že v roku 2023 skončili štvrtí v konkurencii rovesníkov na MS do 18 rokov.

“V hlave mám postup do semifinále, nebudem klamať. Máme na to tím a chcem priamo bojovať o medailu,” vyhlásil Dalibor Dvorský, ktorý bude najväčšou hviezdou v mužstve.

Z toho dôvodu sa Slováci vydali do Kanady nezvyčajne skoro. Prípravu odštartovali už 9. decembra, a teda 17 dní pred štartom turnaja.

“Z môjho pohľadu ide o slabší káder než ten pred rokom a pred dvomi. Neznamená to, že by Slováci nemohli postúpiť cez štvrťfinále, ale šanca je menšia,” ohodnotil ich šance šéf európskeho skautingu webu Eliteprospects.com Lassi Alanen.

Steven Ellis z Daily Faceoff vidí vyhliadky Slovenska optimistickejšie: “Podľa mňa majú solídnu hĺbku zostavy - aspoň na to, aby v skupine B obsadili druhú priečku. V play-off to budú mať náročné, ale verím, že Slováci sú čiernym koňom na zisk bronzu.”

Ak by sa Slovákom naozaj podarilo získať cenný kov, dokázali by to symbolicky po 10 rokoch od posledného medailového úspechu z MS tejto kategórie.