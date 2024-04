Zväz potvrdil príchod piatich hráčov z NHL. Kedy sa pripoja k tímu?

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) to v utorok potvrdil na svojom webe.

Budúci týždeň sa do prípravy národného tímu zapoja obranca Šimon Nemec a kvarteto útočníkov Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Pavol Regenda, ktorý väčšinu ročníka odohral na farme v AHL.

Prvý rok v NHL má za sebou aj obranca Nemec. Od decembrového debutu v drese New Jersey sa stal pravidelnou súčasťou obrany Devils a dovedna odohral 60 zápasov, pričom k trom gólom si pripísal 16 asistencií.

Regenda sa v ročníku 2023/2024 pozrel do profiligy na 5 duelov v drese Anaheimu bez bodového zápisu.

Tatar odštartoval ročník v Colorade, v decembri ho však vedenie Avalanche vymenilo do Seattlu. V sezóne celkovo odohral 70 stretnutí s bilanciou 9 gólov, 15 asistencií.

"Komunikovali sme s každým hráčom viackrát. Už pri prvej komunikácii bolo od všetkých cítiť pozitívne nastavenie. Zrejme je to aj tým, že šampionát je veľmi blízko Slovenska. Chlapci určite komunikovali aj medzi sebou. Sú dobre nastavení, veríme, že budú lídrami nášho tímu a splnia očakávania fanúšikov," povedal Šatan.

"Súťaže stále bežia, finálové série sledujeme v Česku aj na Slovensku. Odštartuje tiež play-off v zámorskej AHL a v prípade neúspechu klubov so slovenskými hokejistami je možnosť, že by nás do majstrovstiev sveta ešte stihli posilniť.

Dovedna ide o skupinu so štyrmi až šiestimi potenciálnymi menami. Samozrejme, budeme sledovať aj play-off NHL, kde stále máme dvoch hráčov, ktorých by sme v prípade skorého vypadnutia určite kontaktovali a počkali si na ich rozhodnutie," dodal Šatan.