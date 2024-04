Aká bola sezóna Dvorského? Lepší ako on boli len Kane a Svečnikov

SUDBURY. Minulú sezónu zakončil Dalibor Dvorský heroickým výkonom na MS hráčov do 18 rokov a následným draftom do NHL, v ktorom si ho z 10. pozície vybralo St. Louis Blues.

Krátko po drafte sa počas leta zvolenský rodák predstavil vo vývojovom kempe Blues. Novinár Matthew DeFranks zo St. Louis Post-Dispatch sledujúci spomínaný kemp mal po jeho ukončení úplne jasno v tom, kto v ňom bol najlepší: „Dvorský a to so značným náskokom.“

Hoci Oskarshamn prvý zápas sezóny vyhral, následne ťahal 7-zápasovú šnúru bez bodu. To sa odrazilo aj na priestore pre Dalibora Dvorského, ktorý následné dva zápasy odohral s minimálnym časom na ľade (1:35 a 0:44) a po nich nasledoval jeho presun do zámoria.

Seniorská reprezentácia ho zatiaľ míňa

„Ak ukáže Dvorský na MS do 18 rokov extratriedu, dostane šancu v seniorskej reprezentácii,“ povedal v januári minulého roka pre denník Šport asistent trénera Peter Frühauf.

Dalibor Dvorský na MS 18 nazbieral v siedmich zápasoch 13 bodov (8+5) a bol zaradený do All-Star výberu turnaja. Ak by Slovensko získalo medailu, bol by zrejme MVP svetového šampionátu.

Dvorský však šancu v príprave nedostal, hoci ukázal extratriedu. Dôvodom bol podľa realizačného tímu reprezentácie nedostatok času na skúšanie.

Po tejto sezóne môže pociťovať déja vu. „Čo sa týka Dvorského a Mešára, ak by sme ich chceli vyskúšať, niekto z tých, ktorí hrajú dobre, by nás musel opustiť a nás by to potom mrzelo. No opakujem, my už máme málo času na skúšanie," vyjadril sa Frühauf pre TASR.