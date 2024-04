V dvojzápase s Nemeckom zlepšili jednu vec, podľa ktorej Ramsay vyberie hráčov

„Nebol to úvod, aký sme si predstavovali. Nemci ostali verní svojej aktívnej hre a vypracovali si šance. Ak sa súper dostane v pätici do útočného pásma, je silný na puku a ťažko ho brániť,“ komentoval Kapuš.

Z prvého gólu sa však tešili slovenskí hráči. Lukáš Cingel peknou spätnou nahrávkou našiel Jozefa Baláža, ktorý sa nemýlil.

„Zohrali to úplne perfektne. Trošku aj so šťastím, ale to k tomu patrí. Ak sa o to hráči pokúšajú, príde to. Každý z hráčov bol na svojom mieste. Mali sme hráča v priestore pred bránou a vedieme 1:0,“ zhrnul Kapuš.