Na začiatku sa iba rozbiehal. Lantoši má v posledných stretnutiach priemer tri body na zápas

Komu sa v úvodných prípravných zápasoch najviac darilo?

Dostal sa do tempa

Útočník Róbert Lantoši si v posledných troch zápasoch pripísal až deväť bodov s priemerom tri body za zápas.

„Mohol by byť ešte viac sebeckejší. Chceme to od neho a potrebujeme to. Jeho prínos je dôležitou súčasťou tímu, ale mohol by ešte viac strieľať," povedal asistent trénera Peter Frühauf po dvojzápase s Nemeckom.

Dvadsaťosemročný hráč Mladej Boleslavi nastúpil aj v prvom prípravnom zápase so Švajčiarskom, ale bodovo sa nepresadil.