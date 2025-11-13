Slovenkám nevyšiel úvod zápasu. Chýbala nám agresivita, vraví líderka

BRATISLAVA. Slovenské basketbalistky nechcú o dva roky chýbať na európskom šampionáte tak, ako tento rok, no na úvod kvalifikačného procesu sa im do cesty postavil kvalitný protivník.
Proti Poľkám v stredu v Bratislave prehrali prvé tri štvrtiny, v záverečnej si však napravili chuť a dokázali znížiť manko na konečných 55:62, čo môže zohrať dôležitú úlohu v postupovej matematike.
Cesta na majstrovstvá Európy môže trvať až jeden a pol roka a najprv treba zvládnuť prvú fázu kvalifikácie.
V C-skupine sa okrem Slovenska a Poľska nachádza aj Rumunsko a Cyprus, do druhej fázy idú dva najlepšie kolektívy a tri zo siedmich najlepších tímov z tretích miest.
Cyperčanky plnia úlohu outsidera, zápasy s posledným v skupine sa však do tabuľky tretích tímov počítať nebudú.
Pre konečný cieľ tak treba dosiahnuť čo najlepšie výsledky so zvyšnými dvoma súpermi, zdolať ich, alebo zabezpečiť si čo najlepšie skóre.
VIDEO: Ivana Jakubcová hodnotí zápas
Poľky v Gopass aréne najmä v úvode dobre strieľali i bránili a domáce nepustili v zápase ani raz do vedenia. Polčas vyhrali 35:20 a v tretej štvrtine viedli aj o 18 bodov.
V záverečnej desaťminútovke však Slovenky zabrali, manko stiahli v koncovke až na štyri body (55:59), no obrat sa im už nepodaril.
„V úvode nám chýbala agresivita v obrane. Mali sme určité princípy, ktoré sme neplnili a potom sme sa do zápasu ťažšie dostávali. V druhom polčase sme dali do toho viac energie.
Dokázal sme premeniť nejaké strely, no už sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca,“ zhodnotila duel Terézia Páleníková, ktorá bola s 21 bodmi najlepšou strelkyňou slovenského kolektívu.
VIDEO: Terézia Páleníková hodnotí zápas
Trénera Martin Pospíšila po stretnutí mrzela nízka strelecká úspešnosť jeho zverenkýň, najmä v úvode stretnutia.
„Dali sme 55 bodov, mali sme byť efektívnejší. Dať kôš je v basketbale priorita. Až v tretej štvrtine sme sa dokázali dostať do otvorených pozícií, do striel, ktoré hráčky potrebujú. Dokázali sme sa vyrovnať s fyzickou hrou Poliek a začali hrať basketbal, aký chceme hrať.
Družstvo v negatívnom momente ukázalo charakter. Nebolo to prvýkrát a sme za to radi. Pokiaľ však chceme zvíťaziť v takomto ťažkom zápase, nemôžeme neustále doťahovať.
To stojí obrovské množstvo síl. Musíme sa od začiatku koncentrovať, my musíme v súbojoch vyvolávať kontakt a hrať náš basketbal,“ zdôraznil.
Ivana Jakubcová zvádzala súboje s viacerými vysokými Poľkami, ktoré vedeli zároveň skórovať aj z dlhej vzdialenosti a rozťahovať hru. V stretnutí zaznamenala 11 bodov a bola druhou najlepšou strelkyňou domácich.
VIDEO: Martin Pospíšil hodnotí zápas
„Ak by sme začali makať skôr, bolo by to o inom. Robili sme, čo sme vedeli, ale musíme sa spamätať skôr. Už bolo neskoro. Je to iba začiatok kvalifikácie. Musíme držať hlavy hore a zdolať ďalších súperov,“ burcovala pivotka domácich pred ďalšími stretnutiami.
Slovenky čakajú najbližšie dve stretnutia u súperov, 15. novembra hrajú na Cypre a o tri dni neskôr v Rumunsku. Odvety zápasov prvej fázy sú na programe v marci 2026.