Regenda chválil Tatarov útok, seba karhal: Som rád, že tím nepykal za moju hlúposť

Peter Cehlárik, útočník Slovenska: Vstup do zápasu bol výborný, no potom prišla znova tá druhá tretina. Nemôžeme podceňovať súboje, mali z toho šance, ale v tretej tretine sme sa vrátili k našej hre a uzavreli zápas.

To sa nemôže opakovať v ďalšom priebehu turnaja. Možno hrala rolu aj únava, ale v tretej tretine sme opäť zapli a dotiahli sme zápas do víťazného konca.

Michal Ivan, obranca Slovenska : Bol to zvláštny zápas. Trošku sme sa vytrápili v koncovke. Šance tam boli, ale nám to nepadalo. Celkovo sme mali zápas vo svojich rukách, v druhej tretine nám však chýbalo väčšie nasadenie.

Lukáš Cingel, útočník Slovenska: Poliaci hrali výborne a boli nepríjemní v protiútokoch. Robili nám problémy. Možno sme to mohli hrať jednoduchšie. Mysleli sme si, že to pôjde krásnym hokejom, ale naozaj to bol náročný zápas a jazdilo sa hore-dole. Možno to bolo zbytočne veľmi otvorené.

Každý tím je nepríjemný, každý veľa korčuľuje. Je to fyzicky náročné a Poliaci to dnes potvrdili. V zápase nás podržal Samo Hlavaj hlavne v druhej tretine. Dva dni voľna sa nám teraz hodia. Naberieme sily.