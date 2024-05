Buček? Dlhšie sme ho nevideli. Keď zavolali Gajdošovi, s oslavami musel seknúť

ŽILINA. Slovenskí hokejisti nastúpia v predposlednom prípravnom zápase pred MS proti Poľsku aj s viacerými hráčmi z NHL, ktorí sa k tímu pripojili v nedávnych dňoch. Reprezentačný debut čaká útočníka Martina Pospíšila, naopak otázny je štart Mareka Hrivíka, ktorého limituje zdravotný problém. Program a výsledky - Slovensko v príprave na MS v hokeji 2024 Počas tréningov na žilinskom štadióne si reprezentačné časy pripomenul bývalý útočník Mário Bližňák, ktorého vedenie národného tímu poprosilo o pomoc s tréningom vhadzovaní.

"Oslovili ma reprezentační tréneri s tým, že v nedávnych zápasoch malo mužstvo problémy s vhadzovaniami. Ja som bol stredný útočník, celý život som chodil na buly. Prišiel som chalanom pomôcť to trochu pilovať. Všetci sú to profesionáli, no na medzinárodnej scéne je všetko o triedu vyššie. Ukázal som im pár detailov a dúfam, že sa zlepšia," uviedol Bližňák pre hockeyslovakia.sk. Gajdoš: S oslavami som musel seknúť K reprezentačnému tímu sa v utorok pripojil jediný nominovaný finalista slovenskej extraligy František Gajdoš.

Program prípravných zápasov SR pred MS: Piatok 3. mája, 18.00 h: Slovensko - Poľsko /Žilina/ Utorok 7. mája, 18.00 h: Slovensko - USA /Bratislava/

Už bývalý obranca Nitry, ktorý v nedávnych dňoch podpísal zmluvu s Litvínovom, zabojuje o druhú účasť na MS. Po pozvánke do reprezentácie neváhal prerušiť majstrovské oslavy v Nitre. "Tie boli celkom dlhé, no keď som dostal pozvánku, tak som s tým musel seknúť a neoslávil som to až tak ako ostatní. Veľmi sa však teším, že som dostal pozvanie do reprezentácie. Bol som trochu prekvapený, ale som za to rád. V tíme sú skvelí hráči a aj ja sa posnažím ukázať čo najviac," povedal Gajdoš.

Buček? Dlhšie sme ho nevideli V súvislosti s nomináciou na prebiehajúci kemp v Žiline rezonovala neúčasť držiteľa Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play-off Samuela Bučeka. Asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf vysvetlil dôvody jeho absencie: "Mal fantastickú sezónu a vieme, že je to hráč do prvých dvoch formácií. V nich máme momentálne pretlak a nevieme mu garantovať miesto. Ďalší problém je, že sme ho dlhšie nevideli na medzinárodnom fóre. Telefonovali sme spolu a vysvetlili si dôvody, pre ktoré ho nenominujeme. Vzal to pozitívne a tak isto je nastavený aj k ďalším sezónam. Verím, že v nasledujúcej bude priestor vyskúšať ho na medzinárodnom ľade. Žiaľ, teraz už máme taký čas do MS, aký máme, no verím, že jeho chvíľa ešte príde."

V piatkovom zápase proti Poľsku by rád nastúpil aj Žilinčan Marek Hrivík: "Chcel by som hrať, mám už dlhší výpadok. Najradšej by som odohral oba zápasy pred MS, no uvidíme, či sa to podarí." Debut pre Pospíšila Proti Poliakom zrejme absolvuje reprezentačný debut Pospíšil, ktorý má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére, počas ktorej sa prebojoval do NHL. Postupne sa stal stabilnou súčasťou tímu Calgary Flames, za ktorý odohral 63 zápasov s bilanciou osem gólov a 16 asistencií: "Sezóna bola super. Pred ňou som nečakal, že to až takto vypáli. Keď prišla šanca, tak som sa jej chopil a ostal som v prvom tíme. Je to pre mňa veľká motivácia do ďalšej sezóny. Moje uplynulé štyri roky neboli také, aké som si predstavoval, no nevzdával som sa a veril som, že keď príde šanca, tak ju využijem."

Na rozdiel od Pospíšila sa proti Poľsku pravdepodobne ešte nepredstaví Juraj Slafkovský a otázny je aj štart ďalšieho útočníka Tomáša Tatara. Slovákov čakajú v závere prípravného obdobia zápasy s dvoma súpermi, s ktorými sa stretnú aj v základnej skupine MS (10.- 26. mája) v Ostrave. Len jedna remíza Najprv to budú Poliaci, ktorí sa do elitnej kategórie MS vrátili po 22 rokoch, resp. prvýkrát od vypadnutia na MS 2002. V prípravnom období prehrali štyri uplynulé zápasy, no chuť si chcú napraviť aj Slováci, ktorí v závere uplynulého týždňa dvakrát podľahli Česku (2:4, 1:4). Pre Slovensko a Poľsko bude zápas v Žiline siedmy vzájomný od rozdelenia federácie. Slováci z nich majú pozitívne skóre 41:11, keď zvíťazili v šiestich zo siedmich stretnutí, pričom v prvej konfrontácii sa zrodila remíza 4:4.

Zatiaľ posledný vzájomný duel sa uskutočnil v auguste 2021 v kvalifikácii ZOH 2022. Slováci vtedy triumfovali 5:1 po dvoch góloch Adama Ružičku, skórovali aj Libor Hudáček, Miloš Roman a Peter Cehlárik.