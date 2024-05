Rozhodovanie bolo jednoduché aj zložité. Čerešňák vymenil rodinné radosti za MS v hokeji

Smútok po neúspešnom finále českej extraligy tak rýchlo vystriedali krásne pocity po narodení potomka.

"Človek prišiel rýchlo na iné myšlienky a emócie, takže to nakoniec dobre dopadlo," uviedol a s úsmevom odvetil aj na otázku, či nesmúti, že musí na dva týždne odísť od rodiny: "Odišiel som len včera, takže zatiaľ je to v pohode, ale uvidíme, ako to bude o pár dní. Verím však, že ja aj oni to zvládneme."