Juraj Slafkovský pred MS v hokeji: Všetko, čo môžem, odovzdám pre tím

Vyzerá to na veľmi silnú partiu. Už sa teším, ako sa na ľade všetci stretneme. Netreba ale mať veľké oči, všetko brať s pokojom, postupne, pomaličky. Verím, že to bude dobré.

Majú dobrý tím, niekde som čítal, že dlho nevyhrali na majstrovstvách sveta, tak sa to dalo očakávať. Ale keď chceme niečo dosiahnuť, musíme poraziť každého.

Tešíte sa na Ostravu?

Samozrejme. Už som tam dlho nebol, som zvedavý, ako to tam vyzerá.

Stihli ste sa od soboty vidieť s rodinou?

Áno, stretol som sa s rodinou, s kamarátmi, stihol som sa dať ostrihať a prišiel som sem.

Je pre vás dobré, že je pri reprezentácii stále tréner Craig Ramsay a poznáte jeho systém?

Som rád, že je stále tréner, aj to pre mňa bola veľká motivácia prísť. Možno to je jeho posledný turnaj. Poznám systém, viem, ako hráme a hlavne je tu veľa hráčov, ktorí už pod ním hrali. Stačí sa zohrať a môže to byť dobré.

V čom ste sa za poslednú sezónu najviac zlepšili?

Viac si verím na ľade. Ale všeobecne vo všetkom. Som o čosi rýchlejší, naučil som sa lepšie vnímať hru...