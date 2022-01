ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes (ME v hádzanej 2022)

Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu z hádzanárskeho zápasu medzi Nórskom a Slovenskom. Majstrovstvá Európy sa konajú v Maďarsku a na Slovensku. Skupina F, ktorej členovia sú účastníci dnešného zápasu, bude hrať svoje zápasy v košickej Steel Aréne.



Dnešným dňom začína hádzanársky šampionát, a tak je to pre oba tímy logicky prvý zápas turnaja. V druhom zápase sa stretne Litva s Ruskom. Nórsku nevyšla generálka, keď v sobotu podľahlo Dánsku o desať bodov 35:25. My sme naposledy hrali zápas ešte v novembri a taktiež sme ťahali za kratší koniec. Srbsko nás porazilo 32:21.



V dnešnom zápase sú favoriti jednoznačne naši súperi, ktorí vypadli na nedávnej olympiáde až vo štvrťfinále. Dokazujú to aj kurzy. Tie sú na našich súperov vypísané na netipovateľnú hodnotu 1,02. Naopak, Na nás sa kurz v niektorých stávkových kanceláriách vyšplhal až cez 20. Začína sa však od 0:0 a Slovensko favoritovi určite nič nedaruje.