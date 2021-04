Slováci v príprave pred MS v hokeji prvýkrát vyhrali v riadnej hracej dobe

MS v hokeji 2021 - príprava

Prvú nebezpečnejšiu šancu si vypracovali hostia, keď sa Braunovi na chvíľu otvoril priestor a s jeho strelou z ľavého kruhu si musel poradiť Konrád. Na druhej strane preverili Pantkowského postupne Chovan, Faško-Rudáš aj Holešinský.

V ďalších minútach sa hralo s minimom prerušení a puk lietal zo strany na stranu. Chýbali však šance, keďže sa oba tímy sústredili na pozornú obranu.

Slováci mohli ísť do vedenia v 12. minúte, keď dostal Faško-Rudáš počas presilovky puk medzi kruhy, no strela mu až tak nesadla. Zverenci trénera Ramsayho mali k dispozícii ďalšie dve presilovky, 24 sekúnd dokonca o dvoch hráčov, ale nedokázali ich využiť.

Nemci si zahrali v početnej výhode v úvode druhého dejstva, no faulom ju pokazil Ehl a tak sa po krátkej hre štyroch na štyroch opäť dostali do výhody domáci hráči. Ani ďalšiu presilovku však nedokázali využiť. Pykať mohli v 25. minúte, no Konrádovi pomohla konštrukcia bránky.

Nerozhodné skóre prelomil v 29. minúte po peknej akcii Kollár, ktorý zužitkoval krížnu prihrávku Nemca. Tréner Nemecka poslal na druhú polovicu zápasu do bránky Haneho.