Švajčiarsko bolo poučenie. Slovensko chce proti Nemecku znovu nájsť víťazný rytmus

„Robili sme si analýzu. Zápasy boli veľmi poučné. Mali sme veľa chalanov, ktorí sa stále zžívajú so systémom. Druhý zápas nám ukázal ďaleko viac, hlavne tých negatívnych vecí. Chceme držať krok s korčuliarskymi tímami ako je Švajčiarsko a určite bude Nemecko.

Nemecko patrí medzi tradičných súperov Slovenska v prípravnom období. Od vlaňajšieho svetového šampionátu v Česku sa tímy stretli trikrát, vo všetkých prípadoch uspeli Slováci.

„Záleží, v ktorej fáze natrafíte na toho daného súpera. Nemci boli určite iní minulý týždeň a budú iní o 2 týždne. Čo však môžeme očakávať? Vieme, že sa v posledných rokoch ohromne zrýchlili a hrajú naozaj nátlakový hokej.

To, že preferujú fyzickú hru, vieme už dlho a našli vo svojich radoch strelcov, ktorí sú veľmi nebezpeční. Na to všetko si budeme musieť dať pozor. My sa hlavne pozeráme na seba a na štýl hry. Aby chalani ladili systémovú formu smerom k majstrovstvám sveta,“ povedal asistent trénera Peter Frühauf.