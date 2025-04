VIDEO: Boli sme horším mužstvom, priznal tréner Országh. Slovákov čakajú zmeny v zostave

„Super pocity, doslova eufória,” radoval sa 23-ročný obranca v rozhovore pre JOJ Plus.

Hostia udreli aj v 5. minúte. Po skrumáži pred bránkou Švajčiarska dotlačil puk do siete Dávid Romaňák. Rozhodcovia ale gól neuznali pre kontakt hráča s brankárom.

Napriek tomu, že Slováci viedli, v hernom prejave poľavili. Švajčiari dokázali dvoma gólmi skóre otočiť.

Výsledok v závere prvej časti skorigoval Martin Faško-Rudáš - 2:2.

„Z celkového dojmu nie som spokojný. Musíme hrať lepšie,” hovoril po prvej tretine Hlaváč.

Országh: Očakávam väčšie nasadenie

Hrúbky Slovákov pokračovali aj v druhej tretine a omladený tím nedokázal nadviazať na svetlé momenty z prvého stretnutia.

Švajčiari odskočili na rozdiel dvoch gólov, štvrtý presný zásah strelili dokonca vo vlastnom oslabení.

„Pre hráčov, ktorí boli prvýkrát v reprezentácii, to je veľká škola. Vidia, kde je medzinárodný hokej. Na druhú stranu, dá im to veľa skúseností,” konštatoval výkon expert JOJ Plus Branko Radivojevič.

Slovákov do zápasu vrátil tretím gólom v dvojzápase Matej Kašlik, ale to bolo zo strany zverencov trénera Vladimíra Országha všetko.