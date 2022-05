Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní druhého zápasu na MS 2022 medzi Slovenskom a Nemeckom.



Slovensko po ťažkom súboji s Francúzskom zvládlo vstup do turnaja. Nováčika zdolalo 4:2. Druhého protivníka si preštudovalo v priebehu prípravy na šampionát a získalo dve víťazstvá. Teraz sú to už iné duely a našich hokejistov čaká ďalšie náročné stretnutie.



Nemecko si neporadilo so silnou Kanadou a pripísalo si prehru 3:5. Nemci majú trochu menší čas na regeneráciu, ale na to sa veľmi nepozerá na takomto fóre. Hráčov trénera Söderholma určite povzbudzuje chuť oplatiť prípravné prehry a zabojovať o prvé šampionátové body.