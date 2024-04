Ľudia zaplnili námestie, no ostali smutní. Siedmy zápas? Budeme žrať ľad, znie z Třinca

Vo finálovej sérii toho veľa neodohral, no v momente, keď Třinec odvracal majstrovský mečbal Pardubíc, prišla hviezdna chvíľa skúseného útočníka.

Martin Růžička hrá od série proti Sparte so sebazaprením, trápia ho bolesti v ramene. Je však pripravený nastúpiť aspoň v kľúčových momentoch a svojimi skúsenosťami pomôcť napríklad v presilových hrách.

"Je to veľký hráč. Mal nejaké problémy, ale snažil sa čo najskôr dostať späť. Už v Pardubiciach hral výborne, teraz opäť.

Pardubice čakajú na titul dvanásť rokov a určite by ho radi oslavovali aj mimo domáceho ľadu. Hokejom žije celé mesto, čo sa ukázalo v plnej kráse.

Štyri minúty pred koncom ešte vykresal iskričku nádeje pre hostí v presilovke Robert Kousal, ale následne gólom do prázdnej bránky a svojim druhým v zápase, stanovil konečnú podobu skóre Hrehorčák.

"Hrali sme svoju hru a dosiahli dôležité víťazstvo. Boli sme v hlavách nastavení tak, že chceme sériu vrátiť do Pardubíc. Sme šťastní, že sa to podarilo," povedal slovenský útočník, ktorý pri prvom góle skončil v bránke spolu s pukom.

"Úprimne, od seba samého mi chýbal trochu väčší dôraz. Hovoril som si, že to môže byť posledný zápas sezóny, išiel som do toho úplne naplno. Našťastie to tam padlo," dodal v rozhovore pre klubový web.

VIDEO: Zostrih gólov zo 6. finálového zápasu Třinec - Pardubice