Keď sme začali hrať našu hru, Nemci mali problémy, vraví Pospíšil

HELSINKI. Bol to posun správnym smerom a k lepšiemu, ale stále sa niektoré chyby v hre slovenskej reprezentácie opakujú. V tom sa zhodujú hráči aj po druhom zápase na majstrovstvách sveta 2022 vo Fínsku.

Musíme hrať jednoducho, na jednu prihrávku, prihrať si to o mantinel a častejšie strielať, tlačiť sa do bránky, zhrnul ešte po zápase proti Francúzsku asistent trénera Andrej Podkonický to, čo dlhodobo presadzujú tréneri.