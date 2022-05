Online prenos: Švédsko - Rakúsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Dnešný hrací deň je bohatý na zápasy, odohrá sa ich až šesť. Ešte pred poludním si v skupine B hranej v Tampere zmerajú sily reprezentácie Švédska a Rakúska. Severania sú jasným papierovým favoritom. Pripíšu si prvú výhru na turnaji?



ŠVÉDSKO sa bude snažiť odčiniť minuloročný neúspech, keď na MS v Rige nepostúpilo do štvrťfinále. Na ďalšom vrcholovom turnaji, OH v Pekingu, Švédi siahali na medailu, no v boji o bronz podľahli práve našim hokejistom.



RAKÚSKO pôvodne nemalo figurovať na tohtoročných MS, no v dôsledku vylúčenia Bieloruska dostalo miestenku. Rakúšania sa zúčastnili dvoch prípravných turnajov Euro Hockey Challenge, no ani raz nedokázali zvíťaziť.



NOMINÁCIA ŠVÉDSKA:



Brankári: Marcus Högberg (Linköping), Oscar Dansk (Spartak Moskva/KHL), Magnus Hellberg (Detroit/NHL)



Obrancovia: Christian Folin (Frölunda), Jonathan Pudas (Skelleftea AIK), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Erik Gustafsson (Chicago/NHL), Adam Larsson (Seattle/NHL), Oliver Ekman Larsson (Vancouver/NHL), Anton Lindholm (Dinamo Minsk/KHL), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švajčiarsko)



Útočníci: Nils Aman, Oskar Lang (obaja Leksand), Max Friberg, Elmer Söderblom (obaja Frölunda), Joakim Nordström, Lucas Wallmark (obaja CSKA Moskva/KHL), Anton Bengtsson (Rögle), Linus Karlsson (Skelleftea AIK), Joel Kellman (Växjö), Rasmus Asplund (Buffalo/NHL), Emil Bemström (Columbus/NHL), Mathias Bromé (Davos/Švajčiarsko), Carl Klingberg (Zug/Švajčiarsko)





NOMINÁCIA RAKÚSKA:



Brankári: David Kickert, Bernhard Starkbaum (obaja Viedeň Capitals/ICEHL), David Madlener (Dornbirn/ICEHL).



Obrancovia: Dominique Heinrich, Philipp Wimmer, Kilian Zündel (všetci Salzburg/ICEHL), David Maier, Clemens Unterweger (obaja Klagenfurt/ICEHL), Nico Brunner (Villach/ICEHL), Dominic Hackl (Viedeň Capitals/ICEHL), Erik Kirchschläger (Graz/ICEHL), Bernd Wolf (Lugano/Švajčiarsko)



Útočníci: Paul Huber, Brian Lebler, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Peter Schneider, Ali Wukovits (všetci Salzburg/ICEHL), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (obaja Klagenfurt/ICEHL), Simeon Schwinger (Viedeň/ICEHL), Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds/Švajčiarsko), Benjamin Baumgartner, (Lausanne/Švajčiarsko), Nico Feldner (Sheffield Steelers/EIHL), Marco Kasper (Rögle/Švédsko)