Online prenos: Lotyšsko - Fínsko dnes na MS v hokeji 2022 (LIVE)

Finsko Finové jsou na domácí půdě a za vítězstvím je žene plná Nokia Arena. Suomi se řadí do role favorita, jelikož minulý rok získali stříbrné medaile na olympijských hrách v Pekingu oslavili tak své historicky první hokejové zlato z olympiády. V úvodním zápase proti Norům ukázali svou kvalitu a soupeřovi nedovolili uniknout, neustále měli zápas pod kontrolou a Nory přehráli naprosto suverénně 5:0. Hráčem zápasu byl vyhlášen Joel Armia , který si v zápase připsal 2 body (1+1). Na soupisce Finů figurují čtyři hráči ze zámořské NHL. Tou největší posilou je bezesporu útočník nashvillských Predátorů Mikael Granlund , jehož účast byla oficiálně oznámena až ve středu 11. května. Do dějiště šampionátu, finského Tampere, dorazí produktivní forvard, jenž v letošní sezóně nasbíral 67 bodů (11+56), v den utkání s Norskem, tedy v pátek 13. května. Mezi další zámořské akvizice patří obránce Buffala Henri Jokiharju (3+16), útočník Montrealu Joel Armia (6+8) a gólman Harri Sätteri , který ale letos v dresu Arizony odchytal pouhých šest utkání. Situace ve finském brankovišti nebyla hned od začátku jasná. V úvodním zápase proti Norům nastoupil Juho Olkinuora, který má za sebou vydařenou sezonu Magnitogorsku, vinou ruské invaze na Ukrajinu však bude tento finský brankář od nové sezóny oblékat dres Bielu ve švýcarské lize.

Nominace Lotyšska 2022 Brankář i: Gustavs Davis Grigals (Univrsity of Alaska-Fairbanks/NCAA), Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Arturs Šilovs (Abbotsford/AHL) Obránci : Arvils Bergmanis (University of Alaska-Fairbanks/NCAA), Karlis Čukste (Pelicans Lahti/Fin.), Janis Jaks (Soči/KHL), Arturs Kulda (Krefeld/Něm.), Roberts Mamčics (Linköping/Švéd.), Sandis Smons (Ženeva/Švýc.), Kristaps Sotnieks (Dinamo Riga/KHL), Kristaps Zile (Örebro/Švéd.) Útočníci : Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Rudolfs Balcers (San Jose/NHL), Oskars Batna (Jukurit Mikkeli/Fin.), Rihards Bukarts (Vladivostok/KHL), Roberts Bukarts (Vítkovice/ČR), Martinš Dzierkals (Plzeň/ČR), Andris Džerinš (Linec/ICEHL), Nikolajs Jelisejevs (MoDo Hockey/Švéd.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švýc.), Renars Krastenbergs (Villach/ICEHL), Oskars Lapinskis (Langnau/Švýc.), Rihards Marenis (Vita Hästen/Švéd.), Deniss Smirnovs (Ženeva/Švýc.), Klavs Veinbergs (Zemgale).

