Švýcarští hokejisté patří mezi celky, s nimiž se musí počítat na zisk cenného kovu, přestože se jim na posledních turnajích příliš nedařilo. Na olympijských hrách sice vyřadili v osmifinále Čechy, avšak v semifinále padli výsledkem 1:5 s pozdějším vítězem, Finskem. Loňský světový šampionát Švýcarsko rovněž vypadlo už ve čtvrtfinále, nestačilo na Němce.Mezi největší hvězdy švýcarské nominace patří dvojice Nico Hischier z New Jersey a Timo Meier ze San Jose. Už to vypadalo, že kádr posílí i nejproduktivnější hráč základní část NHL Roman Josi, ten se však po vypadnutí Nashvillu z play-off omluvil z rodinných důvodů.Švýcarsko má po vyřazení Rusů ze skupiny šanci usilovat o nejvyšší příčky. Jejich největším konkurentem by měl být výběr Kanady, podcenit ovšem nesmí ani kádr Slovenska či Německa, jež by taktéž rádi zůstali pro čtvrtfinále v Helsinkách.Reto Berra (Fribourg-Gottéron/NLA), Sandro Aeschlimann (HC Davos/NLA), Leonardo Genoni (EV Zug/NLA)Dean Kukan (Columbus Blue Jackets/NHL), Tobias Geisser (Hershey Bears/AHL), Andrea Glauser (Lausanne HC/NLA), Michael Fora (HC Ambri-Piotta/NLA), Janis Moser (Arizona Coyotes/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL)Andreas Ambühl (HC Davos/NLA), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Timo Meier (San Jose Sharks/NHL), Pius Suter (Detroit Red Wings/NHL), Dario Simion (EV Zug/NLA), Fabrice Herzog (EV Zug/NLA), Denis Malgin (ZSC Lions Zürich/NLA), Enzo Corvis (HC Davos/NLA), Christoph Bertschy