Tatar po prehre s Nemeckom: Chýba nám viac hokejového umenia

"Podali sme dobrý výkon. Škoda, že sme nepremenili nejaké šance. Naše vylúčenia dostali Nemcov ‚na koňa‘, no my sme bojovali, čo nám sily stačili. V presilovke o dvoch hráčov sme nedokázali prestreliť bloky. Máme pred sebou ešte veľa práce, viacero duelom nás ešte čaká. Deň voľna nám teraz padne vhod," povedal pri mikrofóne RTVS útočník Tomáš Tatar.

Útočník New Jersey Devils videl nedostatky najmä vo finálnom riešení jednotlivých situácií. Priznal, že Slovákom chýba viac hokejového umenia.

"Bolo to ubojovaných 60 minút. Mrzí nás to, lebo sme na ľade nechali všetko. Chýba nám taká finesa alebo hokejové umenie nájsť na konci lepšie postaveného hráča. Bojovať bojujeme, boli sme aj lepší v niektorých faktoroch, ale musíme premeniť gólové šance a nájsť hráča, ktorý je lepšie postavený. Lebo bojovnosť je skvelá," povedal kapitán slovenského tímu.

Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách, aj v nich im chýbalo čohosi viac. "Keď strela prišla, boli tam bloky Nemcov. To sa nemôže stať. Ten puk musí prejsť. Ale aj my sme sa ubránili v oslabení, za to si chalani zaslúžia pochvalu," dodal Tatar.