S výkonmi mladých Slovákov panuje spokojnosť. Šatan: Výsledok je cennejší ako vlani

Chalani odohrali skvelé zápasy, keď mali ´nôž na krku´ a ukázali potenciál, ktorý je v nich do budúcna. Boj o medaily bol proti ťažkým favoritom, najmä súboj proti Švédsku bol odohratý so cťou.

"My sme s výsledkom veľmi spokojní, aj keď turnaj nezačal úplne dobrými výsledkami. Myslím si, že chlapci našli správnu chémiu a vyhrali dôležité zápasy, ktoré museli. Tento rok boli očakávania oveľa nižšie ako vlani a výsledok je preto o to cennejší.

Na šampionáte žiaril Radi vojevič

Vo výbornom svetle sa predviedol na turnaji spomedzi hráčov talentovaný obranca Luka Radivojevič, ktorý sa dostal do All Star tímu. Sedemnásťročný zadák bol so šiestimi bodmi (0+6) najproduktívnejší hráč slovenského tímu.

"Je to pre mňa malé ´bezvýznamné´ plus. Určite by som bol radšej, keby sme získali bronz, ako ja toto ocenenie. Po nevydarenom začiatku turnaja sme išli krok po kroku a bolo to lepšie v každom zápase.

Turnaj bol pre mňa veľká skúsenosť a určite, že si ju zoberiem do ďalších sezón a využijem," vyjadril sa syn bývalého reprezentanta a držiteľa dvoch medailí zo svetového šampionátu Branka Radivojeviča.

