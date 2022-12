ONLINE: Slovensko - Lotyšsko na MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Slovenských hokejistov do 20 rokov čaká kľúčový duel. Od 17:00 sa postavia Lotyšsku, s ktorým sa stretli aj na letnom turnaji v Edmontone.



Slovensko vstúpilo do turnaja prehrou s Fínskom 2:5, následne však porazili favorizované USA 6:3. Výborným výkonom sa prezentoval Adam Gajan. Zverenci Ivana Feneša sa prezentovali zlepšeným výkonom a chcú si zaistiť postup do štvrťfinále.



Lotyšsko aktuálne disponuje jediným bodom. Treba však podotknúť, že zverenci trénera Abolsa nehrajú zle. Postupne padli s USA 2:5, Švajčiarskom 2:3 po nájazdoch a Fínskom 0:3. Duel proti Slovensku je pre nich zápasom o všetko, pokiaľ dokážu našich chlapcov poraziť, ostanú v hre o postup.