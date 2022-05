Splnia Slováci proti Kazachom rolu favorita? Neberú ich ako povinnú jazdu

Zaváhanie by si mohli Slováci dovoliť jedine v prípade, že Kanada podľa predpokladov zdolá Dánsko v pondelkovom zápase. O body ich však môžu ešte obrať aj Francúzi.

Ak by Slováci nečakane zakopli s Kazachmi a následne by zdolali Talianov, o postupe by rozhodoval posledný zápas práve proti Dánom.

Slováci sa s Kazachstanom naposledy stretli na MS v roku 2012. Výhru Slovákov 4:2 zariadil dvoma gólmi v tretej tretine Tomáš Kopecký.