Tatar pri ňom začínal v NHL. Hossu najskôr zarmútil, o rok boli spoluhráči

Jeden z vašich štyroch Stanleyho pohárov ste získali aj so Slovákom Tomášom Kopeckým. V Detroite ste spolu odohrali štyri sezóny. Spomínate si na neho?

Zostali ste v kontakte aj po tom, ako zmenil klub?

Spravil ďalší krok vo svojej kariére, keď sa presunul do Chicaga. Vyhral tam ďalší Stanleyho pohár. Minulý rok som sa s ním stretol na Hlinka Gretzky Cupe. Bolo to prvýkrát, odkedy som odišiel ako hráč do hokejového dôchodku. Bolo veľmi príjemné sa s ním po dlhom čase porozprávať a sledovať našich synov, ako hrajú hokej.

V sezóne 2008/09 si s vami v Detroite zahral aj Marián Hossa, ktorý sa minulý rok dostal do Siene slávy NHL. Čím vás zaujal?