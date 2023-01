Aplauz udatným Slovákom a historický večer kanadského talentu (ohlasy médií)

Šestnásť vzájomných zápasov odohrali do pondelka tímy Slovenska a Kanady na majstrovstvách sveta do 20 rokov v hokeji.

HALIFAX. Najvzrušujúcejší zápas turnaja a najkrajšia akcia šampionátu. To sú dve charakteristiky, ktorými médiá reagovali na štvrťfinálový súboj Slovenska a Kanady na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Halifaxe.

"Connora Bedarda nemôžete zastaviť, môžete len dúfať, že ho spomalíte. Slovensko sa snažilo zo všetkých síl, no na zastavenie tohto hokejového fenoménu to nestačilo," napísal portál yahoo.com.

Aj tak sme stále frajeri! bude teraz dlhý čas znieť v slovenskej kabíne, napísal český špecializovaný hokejový web bezprostredne po zápase.

"Slováci sa so šampionátom lúčia so vztýčenou hlavou. Kanadu v stretej tretine mačkali a keby vyhrali, nikto by sa nemohol čudovať. Uvedomovali si to aj domáci fanúšikovia, ktorí slovenským hokejistom pri odchode z ľadu hlasno aplaudovali," dodal hokej.cz.