Zdolať Slovákov na MS dvakrát za sebou nebude ľahké, tvrdí hviezda kanadského tímu

V piatok od 22.00 (naživo na JOJ Šport) sa ho budú snažiť prekonať mladí Slováci v semifinále majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov .

BRATISLAVA. V piatich zápasoch na turnaji strelili 32 gólov, zdobí ich skvelá ofenzívna sila, no medzi najväčšie opory tímu patrí brankár. Jack Ivankovic je považovaný za najväčšie hokejové talenty Kanady.

„V minulých rokoch neprišlo do NHL veľa kanadských brankárov, zvlášť z Ontária. Ivankovic má všetky predpoklady, aby to zmenil," napísal o ňom vlani magazín The Hockey News.

Mladý Kanaďan kráča v otcových stopách. Frank Ivankovic bol tiež brankár, v roku 1995 ho draftoval Pittsburgh v 9. kole, no v NHL si nikdy nezahral. Zato syn má - aspoň podľa expertov - oveľa väčšiu perspektívu.