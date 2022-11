Unikátni Slováci. Jeden z nich dal najkrajší gól na svete, iný vyrábal tresku

Ale bol to mylný dojem a čoskoro sa to potvrdilo na ihrisku. Nabúrali prognózy.

Futbalisti Slovenska v júni 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike senzačne zdolalo Taliansko 3:2 a postúpili do osemfinále.

Žiadny slovenský futbalista nedal na majstrovstvách sveta viac gólov. Stačil mu na to jeden turnaj. Na šampionáte v Afrike strelil štyri z piatich gólov Slovenska. Dva góly dal proti Talianom.

Stále je to prvé a posledné vystúpenie Slovenska na najžiadanejšom turnaji.

Po famóznom turnaji očakával veľký prestup, ale napokon zostal v Turecku. Ukázalo sa, že aj preňho bola Afrika vrcholom.

„Mal som vtedy 28 rokov, čo bol výborný futbalový vek. Veril som, že nejaký dobrý klub by mohol prísť. A možno aj tie kluby boli, ale pre rôzne okolnosti sa to nezrealizovalo,“ vravel pre Sportnet. Aké okolnosti? Vittek to ďalej vysvetlil: