Tréner Calzona nemôže počítať s krídelníkom. Otázna je aj účasť Škriniara proti Kosovu

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar bojuje s časom a o jeho štarte vo štvrtkovom semifinále C-vetvy baráže MS 2026 proti Kosovu sa rozhodne až v deň zápasu.
Tridsaťjedenročný stopér Fenerbahce Istanbul odohral posledný súťažný zápas pred viac ako mesiacom, odvtedy sa na trávnikoch neobjavil pre zranenie slabín.
Ďuriš si v posilňovni vykĺbil rameno
„V súvislosti s Milanom Škriniarom máme ešte niekoľko hodín. Uvidíme, ako sa bude cítiť zajtra ráno a rozhodneme sa. Robíme všetko pre to, aby hral.
Vznikol nám však iný problém, Dávid Ďuriš si v posilňovni vykĺbil rameno. Vyskočilo mu pri jednoduchom cviku a proti Kosovu s ním nemôžeme počítať,“ informoval Calzona na stredajšej tlačovej konferencii v Senci o aktuálnom zdravotnom stave kádra.
Šéf slovenskej lavičky má Kosovo dôkladne zanalyzované. Súpera, ktorý je v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o vyše 30 miest za Slovenskom a ešte nikdy neštartoval na veľkom turnaji, rozhodne nepodceňuje.
„Kosovo má veľmi dobre organizovaný tím. Dostalo sa do B-divízie Ligy národov, má za sebou veľmi dobrú kvalifikáciu o postup na MS. Nebude to jednoduchý zápas,“ uviedol Calzona.
Slovenskí futbalisti majú pod jeho vedením šancu prebojovať sa po dlhých 16 rokoch na finálový turnaj majstrovstiev sveta. Po obsadení druhého miesta v kvalifikačnej A-skupine za favorizovaným Nemeckom potrebujú v baráži prekonať dve prekážky.
V prípade postupu cez Kosovo by hrali 31. marca o 20.45 h opäť v Bratislave proti víťazovi súboja Turecko - Rumunsko.
Brankár Martin Dúbravka zažil dva európske šampionáty (2020, 2024) a do tretice by si rád pripísal aj účasť na MS. Tridsaťsedemročný gólman FC Burnley bojuje so svojím tímom o udržanie v Premier League a do reprezentácie si prišiel vylepšiť náladu. Verí, že po štvrtkovom večeri mu ešte stúpne.
Bude to zaujímavý zápas
„Kosovčania majú kvalitnú defenzívnu. Očakávam, že budú hrať v hlbokom bloku. Bez gólu sa však nedá vyhrať. Uvidíme, bude to zaujímavý zápas. Viem a uvedomujem si, aký dôležitý súboj nás čaká.
Chceme vyhrať a potešiť našich fanúšikov, ktorí nás dlhodobo podporujú,“ povedal Dúbravka, ktorý je brankárskou jednotkou Calzonovho výberu. Pokiaľ sa proti Kosovu postaví medzi žrde, pripíše si jubilejný 60. štart za národný tím. Okrúhly počet 50 zápasov môže mať po Kosove na konte krídelník Lukáš Haraslín.
Zápas Slovensko - Kosovo povedú rozhodcovia z Nórska, v úlohe hlavného arbitra sa predstaví 37-ročný Espen Eskas. Duel v priamom prenose odvysiela STVR Šport.
V prípade remízy v riadnom hracom čase nasleduje predĺženie 2x15 minút, resp. jedenástkový rozstrel. Úspešnejší z tohto zápasu sa vo finále baráže (31. marca) stretne s víťazom stretnutia Turecko - Rumunsko, zdolané tímy medzi sebou odohrajú prípravný duel.