Fínsko



Hráči Suomi otvorili šampionát zápasom proti domácej Kanade a podľahli jej 0:3. V druhom zápase podali opäť nepresvedčivý výkon. Nemecko síce zdolali 3:1, ale zápas to bol veľmi vyrovnaný. V treťom zápase to už bol od Fínom parádny výkom. Vo skvelom zápase zdolali USA 4:3 po predĺžení. V poslednom zápase zdolali nepríjemných Lotyšov 3:0.



Slovensko



Slovenskí reprezentanti postúpili do štvrťfinále z tretieho miesta. V skupine dokázali nazbierať 5 bodov. V prvom zápase proti Švédsku bodovať nedokázali. Slovenskí mladíci ho prehrali 2:5. Druhý zápas už bol z našej strany lepší. Vo vyrovnanom zápase so Švajčiarskom sme sa tešili z víťazstvá 2:1. Tretí zápas sme odohrali proti Česku a po zlom výkone sme prehrali 2:4. Posledný zápas proti Kazachstanu sme vyhrali 5:4 po predĺžení.