ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)

Slovensko a Fínsko dnes odohrajú svoj úvodný zápas v skupine B na MS vo florbale žien 2025.
Slovenky sa šampionáte predstavia v skupine B v Brne, kde odohrajú všetky súboje v skupinách. Postupne vyzvú Poľsko, Fínsko a Švédsko.
Kde sledovať MS vo florbale 2025 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Florbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, skupina B, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
MS žien Skupina B 2025/2026
07.12.2025 o 13:00
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní florbalového zápasu z MS v Brne a Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Fínskom a Slovensko.
Fínske hráčky začali šampionát zápasom proti uradujúcim majsterskám sveta zo Švédska. Po výbornom výkone zaknihovali remízu 3:3. Finske hráčky sú v dnešnom zápase jasným favoritom.
Slovenky odohrali svoj úvodný duel proti poľským florbalistkám. Podali mimoriadne dobrý výkon a svoje súperky dokázali zdolať hladko 7:3. V dnešnom zápase nemajú naše dievčatá čo stratiť. Uvidíme ako sa im bude dariť.
Fínske hráčky začali šampionát zápasom proti uradujúcim majsterskám sveta zo Švédska. Po výbornom výkone zaknihovali remízu 3:3. Finske hráčky sú v dnešnom zápase jasným favoritom.
Slovenky odohrali svoj úvodný duel proti poľským florbalistkám. Podali mimoriadne dobrý výkon a svoje súperky dokázali zdolať hladko 7:3. V dnešnom zápase nemajú naše dievčatá čo stratiť. Uvidíme ako sa im bude dariť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.