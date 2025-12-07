ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS vo florbale žien 2025 LIVE (skupina B)

Slovensko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025.
Slovensko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025. (Autor: Sportnet)
7. dec 2025 o 10:00
Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS vo florbale žien 2025: Slovensko - Fínsko.

Slovensko a Fínsko dnes odohrajú svoj úvodný zápas v skupine B na MS vo florbale žien 2025.

Slovenky sa šampionáte predstavia v skupine B v Brne, kde odohrajú všetky súboje v skupinách. Postupne vyzvú Poľsko, Fínsko a Švédsko.

Kde sledovať MS vo florbale 2025 v TV?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Fínsko dnes LIVE (MS vo florbale žien 2025, skupina B, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

MS žien Skupina B 2025/2026
07.12.2025 o 13:00
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekné popoludnie pri sledovaní florbalového zápasu z MS v Brne a Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Fínskom a Slovensko.

Fínske hráčky začali šampionát zápasom proti uradujúcim majsterskám sveta zo Švédska. Po výbornom výkone zaknihovali remízu 3:3. Finske hráčky sú v dnešnom zápase jasným favoritom.

Slovenky odohrali svoj úvodný duel proti poľským florbalistkám. Podali mimoriadne dobrý výkon a svoje súperky dokázali zdolať hladko 7:3. V dnešnom zápase nemajú naše dievčatá čo stratiť. Uvidíme ako sa im bude dariť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.

Tabuľka skupiny B na MS vo florbale žien 2025

