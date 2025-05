Slováci si užili voľno, dočkali sa aj rezňa. Sprievodcu po Štokholme robil Dvorský

ŠTOKHOLM. Slovenská hokejová reprezentácia prežila vo štvrtok prvý voľný deň mimo hokejovej bubliny. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Zápasové a tréningové povinnosti viacerí z nich vymenili za prechádzku metropolou Švédska, pričom kroky niektorých smerovali aj za históriou. Večer sa všetci zišli pri tradičnom slovenskom jedle na miestnej ambasáde.

Jednou z najväčších atrakcií, ktoré stoja v Štokholme za návštevu, je historické múzeum Vasa. Hlavnou dominantou v ňom je historická, takmer 70-metrov dlhá loď. Jej príbeh zaujme aj ľudí, ktorým história príliš nevonia.

Loď zažila jedinú plavbu, no v roku 1628 vydržala na hladine Baltského mora v štokholmských vodách iba niekoľko stoviek metrov a potopila sa. Svetlo sveta uzrela až o 333 rokov neskôr, keď ju pozoruhodným spôsobom vylovili. VIDEO: 29. epizóda podcastu Hokejový BOSS

„Dalibor Dvorský s Maximom Čajkovičom nám to odporučili, keďže tu hrávali vo Švédsku,“ uviedol k návšteve obranca Samuel Kňažko. Ten zrovna nepatril medzi veľkých nadšencov histórie. Prezradil však meno hráča, ktorého jedno z najnavštevovanejších múzeí v Škandinávii nadchlo. „Dávid Mudrák bol ten človek, ktorý si tam čítal všetky fakty a nápisy. Ja som sa iba pozrel na to, no viac-menej ma to nezaujímalo. Rád som si to pozrel, ale nebolo to také, že by som tam strávil hodinu a pol,“ povedal Kňažko.

Obranca ale vyhľadáva v Štokholme iné miesta: „Ja rád nakupujem, takže obchodné strediská. Ešte dnes si určite zbehnem kúpiť slnečné okuliare, ktoré nemám. Možno si kúpim ešte nejaké mikiny, tričká a zájdem na nejakú kávu.“ „Delegáciu“ hráčov paradoxne viedol najmladší člen slovenského výberu. Devätnásťročný útočník Dalibor Dvorský sa ocitol v roli sprievodcu, keďže pred odchodom do zámoria obliekal dres miestneho klubu AIK Štokholm. „Určite to tu pozná a vedel nám povedať, kam ísť a kde sú dobré reštaurácie,“ povedal pre TASR útočník Martin Chromiak. Ten dostal odporučenie na loď Vasa už pred cestou do Štokholmu: „Mňa to celkom zaujalo. Bolo zaujímavé vidieť niečo také. Mne to už rodičia hovorili, keď tu boli, že sa tam išli pozrieť a chválili to. Chcel som tam ísť aj ja a bolo to fajn.“ Slováci uzavreli voľný deň spoločnou večerou na slovenskej ambasáde. Servírovali sa tam podľa očakávaní rezne so šalátom a pohodovú atmosféru si užil celý tím. „Myslím si, že na takýchto turnajoch je dobré aspoň raz vypnúť a myslieť na niečo iné. Určite nám to padlo každému vhod. Ja som bol doma iba dva-tri dni a bolo super dať si nejaké slovenské jedlo,“ dodal Chromiak.