Tarkovič: Hráme pekne, ale chýbajú body. Niekedy asi nemôžete mať všetko

Ale v druhom sa trpezlivosť oplatila a prišli potrebné góly, i ďalšie nevyužité šance. Na konci zápasu sa tak spokojné publikum na Tehelnom poli v počte 6762 divákov mohlo baviť mexickými vlnami.

Tarkovič: Gól Koscelníkovi prajem

"Rovnako ako po zápase s Chorvátskom by som chcel poďakovať divákom, ktorí si našli cestu na štadión. Vytvorili nám prajnú atmosféru. Som rád, že sme Slovensku priniesli víťazstvo. Čakali sme presne takýto zápas.

Gól sme chceli dať čo najskôr, aby sme zápas otvorili, skôr ako sa nám to podarilo. Boli sme pripravení aj na verziu, že to nepôjde tak ako si to my predstavujeme. Gól sa nerodil ľahko. Bol to tretí zápas v krátkom slede a bolo to cítiť z oboch strán najmä v úvode.

Kopili sme jednoduché chyby, mali sme dve šance, ale nepremenili sme. Druhý polčas už bol podľa našich predstáv. Je mi ľúto dvoch zranení, Lobotka aj Weiss majú problém so svalom.

To ovplyvnilo aj stratégiu striedaní, to sú veci, ktoré nám dal taktický rámec zápasu. Podstatné je, že tím išiel trpezlivo a systematicky za cieľom a podaril sa gól Ivana Schranza.

Mali sme aj ďalšie štyri čisté šance. Gól Koscelníkovi prajem, lebo krajní obrancovia mali ťažkú úlohu v podpore útoku a jeho finalizácii. Maťo sa presadil a to je veľké plus," zhodnotil reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.