Slováci nenadviazali na výhru s USA. Nezachytili úvod a prehrali s Nórmi

"Súper mal dnes veľkú úspešnosť hodov, čo my sme nezopakovali zo včerajška. Hrali sme trochu pod tlakom, keďže každý ich kameň bol tam, kde mal byť a to sa napokon odrazilo aj na výsledku. Teraz si oddýchneme, lebo do dediny to máme našťastie autobusom 10 minút, zanalyzujeme chyby a sústredíme sa na večerný zápas," povedal slovenský skip Radoslav Ďuriš.