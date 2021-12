Slovensko - Česko: ONLINE z MS v hádzanej žien 2021

Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu, ktorý bude venovaný poslednému zápasu skupinovej fázy Majstrovstiev žien medzi Českom a Slovenskom.



Federálne derby rozhodne o poslednom postupujúcom. Zo skupiny postupujú prvé tri tímy. Nemecko a Maďarsko si to rozdajú o prvé miesto. Naopak, o tretie, respektíve posledné miesto budeme bojovať my a Češky. Slovenské hádzanárky ťahali v úvodnom zápase s Maďarkami za kratší koniec a prehrali 35:29, no po polčase bol stav nerozhodný – 16:16. Nemecko nás porazilo bez väčších problémov vysoko 36:22. Češky prehrali s Nemkami o desať gólov a s Maďarkami len o tri. Aj preto sú momentálne na lepšom treťom mieste, no hovorím, rozhodne dnešný duel. Porazený celok bude hrať o 25. až 32. miesto.