Po mužoch aj ženy: Slovensko bude mať zastúpenie na ME v oboch kategóriách

Natália Pecková, hráčka SR: "Určite sme podali lepší výkon než v zápase proti Malte. Aj tak však mohol byť náš výkon lepší, predovšetkým v prvých dvoch štvrtinách. Spravili sme veľa chýb v obrane. Čakali sme, že to nebude jednoduché, Bulharky boli doma a mali veľa fanúšikov. Snažili sme sa hrať tímovo a to sa nám darilo. Podporovali sme sa a boli sme pokojné až do konca zápasu. Do ME ešte musíme popracovať na viacerých veciach, najmä na obrane, aby sme nedostávali lacné góly."