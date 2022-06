Frustrovaní Slováci premáhali plač. Vo veľkom futbale sa to nepíska, tvrdili

KOŠICE. Pripomínalo to scény z temperamentnej juahomerickej divočiny. Slovenskí hráči po záverečnom hvizde nevyberaným spôsobom atakovali rozhodcov. Cítili veľkú krivdu a frustráciu.

„Lomcujú so mnou také emócie, že to ani neviem zhodnotiť. Je to smutné,“ tvrdil po zápase Pella.