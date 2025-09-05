Víťazný vstup do bojov o ME. Slováci do 21 rokov bez problémov zdolali outsidera

Hráč Slovenska Adam Griger počas kvalifikačného zápasu na ME 2027 hráčov do 21 rokov D-skupiny Slovensko - Andorra
Hráč Slovenska Adam Griger počas kvalifikačného zápasu na ME 2027 hráčov do 21 rokov D-skupiny Slovensko - Andorra (Autor: TASR)
5. sep 2025
Slovenskí futbalisti strelili tri góly.

Kvalifikácia ME vo futbale do 21 rokov 2027 - skupina D

Slovensko - Andorra 3:0 (1:0)


SKALICA. Slovenská reprezentácia do 21 rokov odštartovala kvalifikáciu na ME vo futbale 2027 víťazne.

Zverenci Jaroslava Kantoša v zápase skupiny D zdolali Andorru 2:0.

Skóre duelu otvoril už 17. minúte Adam Griger po zásahu z penalty. Na 2:0 zvýšil v 86. minúte Miroslav Sovič, na konečných 3:0 uzavrel v 92. minúte Riznič.

VIDEO: Gól Grigera na 1:0

Facebook video
Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

dnes 19:52
