Slováci vstúpili do šampionátu víťazne, outsider skupiny však udatne bojoval

Branislav Škorec (hlavný tréner): Bol to náročný zápas najmä po fyzickej stránke. Bolo dôležité, že sme dali prvý gól a zodpovedne hrali v defenzíve. Pridali sme aj druhý gól a môžeme byť spokojní s výhrou.

Boris Juhás (strelec prvého gólu Slovenska): Bol to náročný zápas. Súper bol behavý a súbojový, čo mne osobne vyhovuje. Bol to pre mňa prvý gól za reprezentáciu a taktiež náš prvý na tomto šampionáte, z čoho mám veľkú radosť. Veľmi nás teší aj to, že sme udržali nulu vzadu.