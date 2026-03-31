Slováci poznajú program na domácich majstrovstvách Európy. Jendrišek: Je to moja vášeň

Slovenskí reprezentanti v malom futbale spoznali program v A-skupine majstrovstiev Európy, ktoré bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Na domáci šampionát sa pripravujú aj s bývalým slovenským futbalovým reprezentantom Erikom Jendrišekom, ktorý verí, že práve domáce prostredie dotlačí mužstvo k tomu, aby sa konečne prebojovalo do zápasov o medaily.
Slováci odohrajú svoj prvý zápas hneď v prvý deň po slávnostnom otvorení podujatia, ktoré je na programe o 20.00 h.
V stredu 27. mája sa o 20.40 h stretnú s Grékmi, vo štvrtok 28. mája si od 19.20 h zmerajú sily s výberom Bosny a Hercegoviny a účinkovanie v A-skupine zakončia v sobotu 30. mája od 16.00 h duelom proti reprezentantom Čiernej Hory.
So slovenským výberom sa pripravuje aj Jendrišek, ktorý už hral na predchádzajúcom svetovom či európskom šampionáte v malom futbale.
Je to moja vášeň
„Pre mňa je vždy radosť hrať futbal, preto to stále trvá, preto sa stále naháňam za loptou, je to moja vášeň. Dochádzam z Ružomberka do Bratislavy a trochu okrádam moju rodinu o čas, ale všetci to chápu, celý môj život je o futbale.
Dnešný tréning, podmienky boli trošku mrazivé, ale na Orave a na Liptove sneží, takže stále sme na tom lepšie,“ povedal Jendrišek s úsmevom po utorkovom tréningu na umelom trávniku na Pasienkoch v daždivom a chladnom počasí.
Účastník MS vo futbale 2010 si počas svojej bohatej futbalovej kariéry zvykol hrať pred vypredanými štadiónmi. Plné tribúny by rád zažil aj ako reprezentant v malom futbale.
„Prvýkrát som začal malý futbal viac vnímať vďaka ME v Košiciach a už vtedy vo mne skrsla myšlienka, že by som si to rád vyskúšal. Samozrejme, všetci sa tešíme a veríme, že domáce publikum bude náš šiesty-siedmy hráč.
Vieme, že to nebude ľahké pre domáci tím, lebo sú aj nejaké očakávania, ale vždy nám chýbal taký ten kúsok, aj keď sme podávali dobré výkony, a verím, že práve naši fanúšikovia nás posunú o ten level vyššie.
Spoluhráčom, ktorí nie sú zvyknutí na vypredané štadióny, porozdávam žuvačky, aby nechodili s otvorenými ústami,“ žartoval Jendrišek.
Slovenská reprezentácia sa na domáci šampionát pripravuje kvalitnejšie ako na predošlé turnaje, s vyšším počtom tréningových jednotiek. Príprava prebieha od januára a v rámci nej Slováci účinkujú aj v bratislavskej súťaži, v ktorej zvládli víťazne všetky štyri doterajšie stretnutia.
Náročnejšia previerka ich čaká 6. a 7. apríla na medzinárodnom turnaji EMF Nations Games v Brne, kde sa stretnú s úradujúcim európskym šampiónom Srbskom, Ukrajinou a Českom. Od 30. apríla do 1. mája sa zas predstavia v Košiciach na ďalšom podujatí z tohto tradičného seriálu medzinárodných konfrontácií, hrať tam budú aj Angličania či Maďari.
V Brne bude špička európskeho malého futbalu
„Je to náročná príprava, ale s tým sme do toho išli. V Brne bude špička európskeho malého futbalu a aj turnaj v Košiciach nás určite preverí. Bude to dobrá skúška aj pre hráčov, ktorí ešte nemali skúsenosti si zahrať proti reprezentáciám.
Na ME som ja osobne nechcel hrať s Gréckom prvý zápas, ale je to tak, takže ja si myslím, že to zvládneme. Tie časy sú nastavené dobre, divák si môže nájsť cestu na štadión a verím, že si ju aj nájde a podporí nás. Určite to nebude nič ľahké a verím, že sa dobre pripravíme.
Robíme pre to všetko, každý jeden tréning, každý jeden týždeň. Absolvujeme veľa jednotiek a verím, že to využijeme,“ povedal kapitán slovenskej reprezentácie Jaroslav Repa.
Európsky šampionát sa na Slovensko vráti po štyroch rokoch. Po Košiciach prichádza na rad Bratislava, kde sa pred šestnástimi rokmi konal aj neoficiálny prvý ročník ME v malom futbale. Na turnaji EMF EURO 2026 sa predstaví 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich základných skupín.
Do vyraďovacej fázy postúpia dve najlepšie mužstvá z každej skupiny a štyri najlepšie z tretích miest. Na februárovom slávnostnom žrebe v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca predstavili organizátori okrem trofeje aj maskota s podobizňou vlka, ktorému fanúšikovia neskôr vybrali meno Axel.
Od stredy 1. apríla si priaznivci budú môcť kúpiť vstupenky na konkrétne bloky zápasov, pričom jeden duel trvá dvakrát 25 minút s 5-minútovou prestávkou. Štvordňový program základnej časti s 9 zápasmi denne rozdelili do ôsmych blokov - denných a večerných.
Vstupenky na tri bloky s duelmi Slovákov stoja zhodne po 8 eur a zvyšných päť blokov po 5 eur. Vstupenky na úvodné štyri dni play off sú k dispozícii po 10 eur a vstupenka na finálový deň stojí 20 eur. V predaji sú aj turnajové permanentky.
Sobota bude naozaj unikátna
„Chceli sme vybrať aspoň jeden deň, ktorý bude vhodný aj pre rodiny s deťmi a v sobotu 30. mája o 16.00 h je na to ideálny čas.
Mimochodom, čaká nás skvelá sobota, lebo o 16.00 h je na programe zápas Slovensko - Čierna Hora, o 18.00 h bude finále futbalovej Ligy majstrov a deň možno pre niektorých vyvrcholí aj koncertom Iron Maiden na Tehelnom poli.
Takže odporúčam nielen Bratislavčanom, ale všetkým, ktorí prídu do Bratislavy, aby prišli aj na zápas našej reprezentácie, lebo tá sobota bude naozaj unikátna,“ povedal prezident Slovenského zväzu malého futbalu aj Európskej federácie malého futbalu Peter Králik.
Verí, že približne 10-tisícová aréna bude vypredaná. „Budú dve fanzóny, jedna pri zimnom štadióne a druhá pri nákupnom centre Eurovea. Chceme, aby šampionátom žilo celé mesto a veríme, že všetci návštevníci si podujatie užijú nielen na štadióne, ale aj na námestiach v Bratislave.
Cieľ je jednoznačný, chceme vypredať Zimný štadión Ondreja Nepelu. Na otvárací ceremoniál máme pripravené aj veľké prekvapenie a aj finálový deň bude obrovská akcia, ktorú chceme okoreniť exhibíciou s futbalovými hviezdami,“ dodal Králik.
Slovenskí reprezentanti v roku 2022 na ME v Košiciach vo štvrťfinále nestačili na Azerbajdžan, neskoršieho víťaza. Aj na MS 2023 v Spojených arabských emirátoch dokráčali do štvrťfinále, kde podľahli Maďarsku.
Na ME 2024 v Sarajeve prekvapivo vypadli po rozstrele zo značky pokutového kopu s Belgickom už v osemfinále a na MS 2025 v Azerbajdžane nepostúpili zo skupiny.
Slovenský národný tím povedie na 12. ME rumunský tréner Marius Mitu, ktorý je pri kormidle reprezentácie od konca októbra minulého roka.