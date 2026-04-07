Slovákom nevyšiel záver turnaja Nations Games. Prehrali vo federálnom derby

Slovenskí reprezentanti v malom futbale zakončili svoje účinkovanie na turnaji EMF Nations Games v Brne utorkovou prehrou 0:2 s domácim Českom.
V pondelok v úvodnom zápase podľahli Srbsku 1:2 a večer zdolali Ukrajinu 1:0. Spomedzi štyroch účastníkov tak s 3 bodmi obsadili 3. priečku.
Slováci sa pripravujú na domáci európsky šampionát, ktorý bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Zverenci trénera Mariusa Mitua sa na prelome apríla a mája ešte predstavia v Košiciach na ďalšom podujatí z tohto tradičného seriálu medzinárodných konfrontácií.
EMF Nations Games 2026 - Brno
Česko - Slovensko 2:0 (0:0)